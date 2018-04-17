不滿質詢被干擾 中市議員怒擲電話機...

國民黨議員黃馨慧（右）不滿質詢被干擾，在議場發飆。（記者張菁雅攝）

2018-04-17 13:53

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會今天召開臨時會，由市府專案報告與德商霍夫曼諮詢公司簽訂MOU案，民進黨議員何敏誠抨擊會議違法，在會議進行中持續要求清點人數，國民黨議員黃馨慧不滿質詢被干擾，氣得拿起桌上的毛巾、電話機等物品丟向何敏誠，嚇壞在場所有議員、官員，會議也因此中斷。

台中市議會昨天起召開為期2天的臨時會，昨天因民進黨議員拒絕簽到而流會，今天依照「台中市議會組織自治條例」規定，1/3以上議員出席即可開會。

民進黨議員雖進入議場，卻只有何敏誠簽到，可以發言。何敏誠表示，他是程序委員會委員，上週程序委員會開會時，他即指出國民黨團在3月16日送出連署書要求召開臨時會，依規定，臨時會必須在10天內召開，這次臨時會已經超過期限，於法不合。

議長林士昌表示，議會今天已口頭向內政部請示，會議一切合法。何敏誠接著提出額數問題，要求清點人數，林士昌則說，依照議事規則，專案報告沒有額數問題。

何敏誠堅持清點人數，國民黨議員則要求依照議事規則辦理，雙方你來我往，僵持不下，議會數度休息，經發局長呂曜志因此無法進行報告，林士昌最後裁示不用報告，議員直接詢問。

而在國民黨議員質詢過程中，何敏誠還是大聲質疑會議違法，要求清點人數，甚至吹哨子抗議，現場鬧轟轟，國民黨議員接連請林士昌制止何敏誠，林士昌無奈地說：「我叫他不要講，他一直講，我有什麼辦法。」

黃馨慧質詢完畢，不滿質詢被干擾，一一拿起桌上的毛巾、筷子、電話機丟向何敏誠，幸好兩人距離太遠，沒有砸到，坐在兩人中間的議員則紛紛低下頭，以免遭到池魚之殃。

民進黨議員何敏誠（右）質疑臨時會違法，發言干擾議事進行。（記者張菁雅攝）