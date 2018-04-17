軍演在即還出訪非洲？ 他曝中共目的、大讚小英有自信

蔡英文總統搭乘專機出訪非洲友邦史瓦濟蘭，機場訪談、重申有決心捍衛台灣，同胞可以放心。（記者姚介修攝）

2018-04-17 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍預定明天將在台灣海峽水域進行實彈射擊軍演，對此，師大政治系教授范世平則認為，這是場規模很小的軍演，能以此嚇唬台灣人，不嚇白不嚇，他也肯定總統蔡英文「很有底氣出國」。

范世平在臉書上表示，這是場規模非常小的軍演，但台灣媒體拚命操作，但對於中國來說，能以此吃台灣豆腐，不吃白不吃，能以此嚇唬台灣人，不嚇白不嚇，「所以國台辦主任劉結一當然說，這場軍演是針對賴清德的『台獨說』」。

范世平認為，這剛好證實中共對於賴清德的台獨說，和台美軍事合作日益密切議題，根本是束手無策，只能借題發揮。

范世平說，中國選在總統蔡英文出國後的一天實施軍演，目的是在測試蔡英文的底氣，如果蔡英文因此取消出國，就證明中國的威懾是有效果的，「還好蔡英文很有自信，很有底氣的還是如期出國了」。

這件事情看來，也讓范世平反問，「習近平忽然提前一天結束南海軍演，蔡英文則是如期出訪，到底哪一個人的底氣強」？

蔡英文今天到21日拜訪史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜，中共則預定明天將在台灣海峽水域進行實彈射擊軍事演。