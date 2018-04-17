幻象2000戰機伴飛畫面曝光！ 蔡英文：感謝空軍護衛

總統蔡英文在華航專機上，看著窗外伴飛的幻象2000戰機。（圖擷自蔡英文臉書）

2018-04-17 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日上午搭乘華航專機出訪史瓦濟蘭，這是蔡總統首度訪問非洲；空軍依國家元首出訪慣例，由空軍4架幻象2000戰機，執行伴飛任務，蔡英文也在臉書感謝空軍的護衛，也拍下幻象2000戰機伴飛畫面。

總統蔡英文中午在臉書曝光了3張幻象2000戰機伴飛畫面，她在華航專機上，看著窗外的幻象2000戰機，蔡英文表示：「謝謝空軍同仁的護衛伴飛，我們出國拚外交！」同時標籤上了「幻象兩千」、「同心永固」、「史瓦濟蘭」；此次專機因前往史瓦濟蘭，將往南飛行，依照國家元首出訪慣例，空軍自新竹基地派4架幻象2000戰機護衛，自屏東恆春往南飛，戰機伴飛長達20幾分鐘。

蔡總統將於4月17日到21日訪問史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜；出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。

依照國家元首出訪慣例，空軍自新竹基地派4架幻象2000戰機護衛，自屏東恆春往南飛，戰機伴飛長達20幾分鐘。（圖擷自蔡英文臉書）