重申不同意廢死 馬英九指執行死刑件數太少

前總統馬英九17日赴東吳大學嚴家淦法學講座，以「死刑存廢與國際法」為題專題演說。（記者劉信德攝）

2018-04-17 12:49

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午以教授身分在東吳大學嚴家淦法學講座以「死刑存廢與國際法」為題發表演說，他認為，中華民國執行死刑方式先注射再槍擊，這是最慈悲的人道方式，而且他不同意以廢死為終極目標，死刑去留應該交由民意決定，並建議政府繼續徵詢各界意見，研擬死刑配套措施，進一步減少死刑的使用。

不過，馬英九也強調，他從過去擔任法務部長以來的態度，一直就是「維持死刑，審慎使用」，他並認為現在執行死刑的件數太少，會讓民眾懷疑司法體系能否維持正義，有些法官基於宗教或個人信念，千方百計就是不判死刑，很不好，既然要做法官，只要有誠意與足夠的證據，就不應該猶豫，維持正義最重要。

馬英九還秀出媒體報導法務部長邱太三曾說馬政府時代已經把人權兩公約國內法化，而且我國終極目標就是廢死的剪報內容，鄭重澄清他絕對沒有同意終極目標就是廢死，認為一切仍應由民意來決定，他並對蔡政府上台以來死刑只有執行一人，感到不以為然。

馬英九強調，人權兩公約並沒有要求締約國一定要廢除死刑，而且聯合國大會在二００七年通過暫停使用死刑決議，是沒有拘束力的決議，而且只是暫停而非廢除死刑，其後聯合國還通過五次決議，但到二０一七年為止，國際上廢除死刑國家一百零六國，加上絕大部分法律廢死的國家有七個，以及仍保有死刑但未執行已達十年的二十九國，總共一百四十二國，人口數只佔全球四十％，至今維持死刑的有五十六國，人口數佔六十％，因此廢除死刑是否為國際趨勢，目前仍然沒有定論。

馬英九並舉過去大法官會議針對煙毒條例販賣毒品處死刑的第一九四號釋憲案，針對懲治盜匪條例擄人勒贖唯一死刑規定的第二六三號釋憲案，針對毒品危害防制條例的死刑、無期徒刑的第四七六號釋憲案等為例，強調歷來釋憲結果都認為死刑沒有違憲，同時過去以來的民調也顯示，多數民意都不贊成廢除死刑。