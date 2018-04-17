抨擊臨時會違法 中市民進黨團拒絕開會

台中市議會民進黨團抨擊臨時會違法，拒絕開會。（記者張菁雅攝）

2018-04-17 12:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會昨天起召開為期2天的臨時會，昨天因民進黨議員拒絕簽到而流會，今天依照「台中市議會組織自治條例」規定，1/3以上議員出席即可開會，但民進黨團今日指責國民黨惡意扭曲法條解釋，拒絕出席違法會議，並將請內政部解釋。

民進黨團總召李天生表示，昨天因出席人數未過半而流會，也沒有確定議事日程，國民黨團竟刻意錯誤引用「台中市議會組織自治條例」第22條規定，要求將開會門檻調降至1/3；但該條文規定，是指會期中的各次會議排定，也就是議事日程訂定後才適用，因此，在確定議事日程前，絕不能適用該條規定，今天的會議無效，民進黨拒開違法會議，也將請內政部解釋。

副總召賴佳微、議員曾朝榮、張雅旻也說，國民黨團在3月16日送出連署書要求召開臨時會，依規定，臨時會必須在10天內召開，超過時間必須重送連署書，昨天開會已經逾時，而在開程序委員會時，就有委員提出此問題，議長卻置之不理，強行通過議事日程。

國民黨團書記長李中對此表示，依照議會慣例，若由議員連署召開臨時會，在各黨團連署完成後，議長會先召集各政團協商可開會時間，確認後才召開程序委員會及正式大會。另外，民進黨團去年也於議場內操作過流會方式，讓最後一日只需1/3議員出席即可開會，民進黨不能選擇性遵循慣例與法令，對其有利就說合法、對其不利就說違法。