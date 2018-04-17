年輕人支持度勝蘇貞昌 侯友宜：每天都跟年輕人「鬥陣」

國民黨新北市長提名人侯友宜，今天到萬里區漁會理事長林榮欽家中與船長座談，會後針對年輕人支持度勝過蘇，他說他身邊都是年輕人，深知年輕人的想法。（記者俞肇福攝）

2018-04-17 12:22

〔記者俞肇福／新北報導〕網路數據顯示，國民黨新北市長提名人侯友宜較蘇貞昌更受年輕人歡迎，侯友宜今天上午表示，他身邊都是年輕人，他每天都跟年輕人「鬥陣」，所以知道年輕人在想什麼、想做什麼，他就是用他們的想法，跟年輕好朋友做朋友。

侯友宜今天早上在新北市萬里龜吼漁港與老船長座談，聽取漁民對於萬里蟹品牌成功行銷後，下一階段還需要怎樣的協助；侯友宜說，他如果有機會當選的話，一定會接續行銷萬里蟹，並積極推動漁港建設，也會加強改善地方的漁夫市集，以及周遭交通與環境衛生。

侯友宜強調，未來若是上任，將會針對新北市漁港提出永續經營方式，更重要的是部分漁港要轉型型，朝觀光休閒發展。

侯友宜隨後在萬里區漁會理事長林榮欽陪同下，前往龜吼漁港漁夫市集探視，受到攤商與用餐民眾的熱烈歡迎，許多人紛紛要求與侯友宜合照，侯友宜來者不拒，唯一要求就是請大家多多支持幫忙拉票。

漁夫市集七號攤位老闆娘林鎂茹一看到侯友宜，除了祝福侯友宜高票當選外，還拜託侯友宜說，漁夫市集為貨櫃改建，夏天十分悶熱，希望能改建為二樓建築，讓遊客有比較好的用餐環境，侯友宜表示，他當選後，會找農業局、城鄉局與區公所一起來規劃設計。