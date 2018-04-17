新教長曾任中國科學院顧問 徐國勇：誤會

行政院長賴清德今天早上到淡水出席「台灣自來水公司第一區管理處淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮」。（記者陳心瑜攝）

2018-04-17 12:05

〔記者陳心瑜／新北報導〕潘文忠上週請辭教育部長後，行政院長賴清德昨天核定由中央研究院院士、東華大學前校長吳茂昆接任教育部長，卻爆出吳曾在官方色彩濃厚的中國科學院擔任顧問、溢領頂尖人才獎勵等爭議，賴揆今天出席活動時並未回應媒體提問，行政院發言人徐國勇受訪表示：「這些爭議都是誤會」，更說以吳茂昆在國際學術的地位，不可能有溢領頂尖人才25萬元的情形。

徐國勇表示，已經問過吳茂昆本人，確定沒有擔任中國科學院顧問這回事，但媒體追問「這些網路上都查得到」，徐國勇依然回應「我剛剛已經問過吳教授了，他說沒有這些事情」。

媒體也提問徐國勇，賴揆否願意為吳背書？徐國勇則說，政務官上任後必須面對立法院，吳茂昆19日就任後也得出來說明。

媒體詢問，賴揆發布人事前是否知道吳茂昆這些爭議？徐國勇說，這些爭議媒體都有報導過，也有做出澄清，但他相信，以吳茂昆在國際學術的地位，他回國任教絕不會為了錢，也不會溢領，東華大學也都聲明澄清過了，「這些都是誤解」。

前教長潘文忠上週四才請辭，為何這麼快就有新人選？是否早就有教長人選的備案？徐國勇則否認，指出潘文忠週四請辭到慰留、週六確定請辭，禮拜天才和吳茂昆聯絡，更說早在7、8年前就有很多人說吳茂昆適合當教育部長。