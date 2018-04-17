籲暫停第10屆立委選區重劃 35立委連署修憲

針對立委選區重劃，立委劉世芳等17日呼籲「選區重劃應暫停、票票要等值」，要求中選會懸崖勒馬，重新檢討，並發起提案連署。（記者張嘉明攝）

2018-04-17 12:09

〔記者鄭鴻達／台北報導］中選會公布第10屆立委選區重劃，將採第7屆立委計算方式，台南市、新竹縣各增1席，高雄市、屏東縣各減1席。民進黨立委劉世芳等共35席立委連署提案修憲，呼籲中選會重新檢討選區劃分方式，避免「票票不等值」及「南北失衡惡化」的疑慮。

中選會2月1日公布第10屆立委選區重劃，將採第7屆立委計算方式，若採用，台南市、新竹縣將各增1席，高雄市、屏東縣各減1席，該案若最晚將於5月31日前送入立法院內政委員會審查，經院會三讀通過、於明年1月31日前公告，將會於2020年立委選舉。

劉世芳會同黨內立委趙天麟、鍾孔炤、邱志偉、賴瑞隆、許智傑、莊瑞雄、鍾佳濱、周春米及陳其邁，今共同在立法院議場前召開記者會，公布共有35席立委連署之「中民國憲法增修條文第四條條文修正草案」。

劉世芳說，中選會下週將召開第10屆立委選區公聽會，但目前的規畫仍充滿「票票不等值」及「南北失衡惡化」的疑慮，高雄市近十年人口並未減少，卻被中選會從9席減為8席，導致每席立委代表的人數，從30萬人暴增至34萬人。

劉世芳指出，此提案將固定73席區域立委分配至各縣市，改為每30萬人1席，超過30萬的人數在15萬人以上者，再增1席，並由不分區立委隨之調整席次，維持現有立委總數113席，可將「票票不等值」及「南北失衡惡化」爭議的衝擊降至最小。

鍾佳濱指出，北台灣面積為10281平方公里、人口有971萬人，南台灣約有25000平方公里、人口835萬人，但北台卻有36席立委，南台只有34席，只以人口計算，未來10年南台灣席次一定會再減少，選區劃分不應只考量人口，也應將面積納入。

賴瑞隆說，若經此次調整，新竹縣將由原本的55萬人一席，變成27萬人1席，連江縣則是1.2萬就選出一席，此制度設計有相當大的問題，因此，第10屆立委選舉應先暫緩、繼續檢討，再透過修憲，建立更合理的席次分配方式。

趙天麟指出，台灣屬單一國會，不若美、日兩院制，能將票票等值的精神融入，若以中選會無法源依據的公式，作為減少高、屏選區席次的根據，會對票票等值原則再度造成扭曲，唯有透過修憲，才是正本清源之道。

陳其邁說，票票等值是民主憲政體制重要核心價值，規定在憲法內的事項要變更，一定要透過修憲，至於該如何以各選區名額計算席次等細節，也應採法律保留，因此若沒變動憲法，也應先把公式入法，先把遊戲規則說清，才能讓人服氣。