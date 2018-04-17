劉結一批賴清德台獨 徐國勇：台灣是主權獨立國家

賴揆（右）今天早上到新北市出席「台灣自來水公司第一區管理處淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮」，但並未受訪，由行政院發言人徐國勇（左）回應媒體提問。（記者陳心瑜攝）

2018-04-17 11:43

〔記者陳心瑜／新北報導〕行政院長賴清德說自己是「務實台獨工作者」，中國國台辦主任劉結一16日直接批賴清德「他就是個台獨」，更指出18日的台海軍演是為了捍衛祖國主權和領土完整的一次行動，對此，行政院發言人徐國勇則說，兩岸和平對外是最好的機制，希望兩岸「求同存異」。

賴揆今天早上到新北市出席「台灣自來水公司第一區管理處淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮」，但並未受訪，由徐國勇回應媒體提問，徐國勇說，已多次強調兩岸和平對外，才是最好的機制，兩岸應存同求異。

媒體也追問，是否擔心再次提到台獨會惹怒對岸，所以賴揆不受訪？徐國勇否認，指出本來有時候就是由他代表行政院受訪，院長通常是在特定時間接受訪問，並不是一出現就一定會受訪，這是大家的默契。

徐國勇也強調，賴清德也特別提到，陸委會也指出這些動作、言語無助於兩岸的和平，而台灣是一個主權獨立的國家、名稱叫做中華民國，這個是不會改變的事實。