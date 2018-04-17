賴揆核定 許立明代理高雄市長

2018-04-17 11:44

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統日前宣布高雄市長陳菊將接任總統府秘書長，行政院今天上午表示，行政院長賴清德上午已核定高雄市副市長許立明接任代理市長，將於本週五交接。

根據地方制度法82條規定，直轄市長辭職、去職、死亡者，由行政院派員代理；所遺任期不足2年者，不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。

賴揆決定由許立明代理高雄市長，行政院發言人徐國勇上午表示，高雄市將於20日舉行陳菊與許立明的交接典禮，由行政院副院長施俊吉南下監交。