評吳茂昆接教長 藍委批意識形態

2018-04-17 11:35

〔記者林良昇／台北報導〕中研院院士吳茂昆將接任教育部長，國民黨立委今召開記者會質疑吳茂昆的兩岸立場，認為「兩國論」的意識形態無法維持學術中立，是吳的兩岸主張獲行政院長賴清德青睞才可以接任教長，也質疑吳茂昆曾到中國科學院擔任顧問，陸委會應清查有無違法。

國民黨團今早召開記者會批吳茂昆，國民黨團書記長李彥秀表示，在前教育部長潘文忠受不了民進黨高層壓力請辭，政院宣布吳茂昆接任教長後，外界一片譁然，吳雖在個人學術領域有成就，但對於未來高教發展無突出想法，外界沒有太大期待。

李彥秀認為，吳茂昆曾強調兩岸是國與國關係，未來擔任教長是否是充滿意識形態、無法維持學術中立？是否變成民進黨附庸的部會首長？仍有許多疑問。

國民黨團總召林德福說，潘文忠在對於台大教授管中閔當選台大校長的「卡管」過程中，對於管中閔到大陸講課等等提出質疑，依同樣角度，吳茂昆雖主張兩國論，還曾擔任中國國務院下屬中科院顧問，是滑天下之大稽，讓人質疑賴清德用人是否以是否主張台獨為標準。

國民黨團首席副書記長曾銘宗認為，台北地檢署針對管中閔是否到大陸兼職進行調查，同樣應對於吳茂昆是否到中國大陸講學、兼任相關職務、有無違反兩岸人民關係條例等，也要進行偵辦。

國民黨立委賴士葆則怒飆，教育部長從潘文忠換成吳茂昆是「撒尿換滲屎（台語）」，一棒不如一棒，吳茂昆的任命，等於是賴清德推動台獨工作，不管是否有A錢、濫權、違法，只要夠綠，就可以當教長，發展賴清德期待的台獨教育。

李彥秀強調，國民黨鼓勵兩岸學術交流，但吳茂昆是否到中國大陸任職，違反兩岸人民關係條例，以及在東華大學校長任內有諸多爭議，曾被監察院糾正等，相關操守問題，行政部門應盡速釐清，否則教育部就等於變成意識形態的打手。