挺商會龍頭林士傑拚議員 黃偉哲允當經濟掛帥市民優先市長

2018-04-17 10:58

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市商業會今天為民進黨南市長候選人黃偉哲與南區、安平區市議員初選參選人林士傑成立市商會後援會。黃偉哲允諾當選市長後會多與商界溝通、解決問題，作一位「經濟掛帥」的市長，不是政治口水掛帥的市長，並請大家支持挺林士傑進市議會。

黃偉哲指出，市商會後援會是他成為民進黨提名市長參選人後第一個成立的全市性社團後援會，有118個商業公會參與，象徵台南商界大團結支持他，過去民進黨被稱是反商政黨，其實他不反商、更重視民意，會多與商界溝通、了解及解決相關問題，帶動台南經濟發展，替商界爭取商機、為市民謀福利。

黃偉哲說，賴清德市長第2屆任期，市議會議長選舉發生民進黨議員跑票情形，這狀況不容再發生，因此黨提名市議員參選人素質很重要。他與市商會後援會長徐國潤都說，林士傑擔任市商會理事長，為市商會帶來很大的改變、同時為商界發展努力付出，是能代表商界進議會問政的力量，下週議員初選民調，請市民支持林士傑通過初選、成為黨提名的市議員參選人。

林士傑說，身為市商會理事長，商業會本務在於做好產官界的商業服務或跨國際交流橋樑，他希望未來台南市首長對經濟發展有前瞻願景，黃偉哲長期在立法院經濟委員會擔任委員，且對台南市未來發展想法得到市商會認同，今率市商會成員聯合表態支持。

林士傑表示，他既是市商會一員也是議員參選人，對南市經濟發展有高度期待，尤其是亟需醫療資源進駐的南區。他說，長照2.0推行後，台南市成績有目共睹，希望區域醫院設立能讓長照服務更完備，健全南區醫療系統照顧居民健康。而曾為台灣最大港的安平港，水、陸域綜合遊艇港的全區開發在日前動工，預計109年完成，屆時靠岸經濟前景大好，市商會對開發案促進經濟發展有盼望也有責任。