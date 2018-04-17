葉俊榮「免費」赴中演講 李錫錕質疑：恐涉國安問題

2018-04-17 10:32

〔記者蕭婷方／台北報導〕卡管案持續延燒，教育部長潘文忠日前為此辭職，後續內政部長葉俊榮也遭爆曾赴中演講。台大教授李錫錕今發文臉書質疑，教授赴中演講均有車馬費與講師費，但葉卻「免費」赴中講學廿七天，可能已涉國安問題。

李錫錕表示，葉俊榮可能認為他的「台灣價值額度」是足夠的，反正教育部長都辭職了，應該可以矇混過關，但他認為這絕對不是一個首長該有的心態。

李錫錕進一步指出，學者去校外機構訪問，都一定會有相關的車馬費、演講費、甚至住宿的食宿費用，這是對於學者專家應該有的基本尊重；而台大教授受邀去中國大陸演講，絕對不是什麼很不尋常的事，只要遵守該有的規定就好，「就像葉部長說的，學術交流是很正常的。」

但李錫錕質疑， 葉俊榮表示自己去浙江大學的講學，是完全免費，廿七天全自掏腰包，「難道葉部長是去對岸宣揚台灣價值，所以分文不取嗎？」。李反諷，浙江大學也太沒禮貌了，讓葉去講學廿七天卻沒給他半毛錢，是要葉「露宿街頭」嗎？

李更舉台大教授石之瑜曾在2015年6月去中國的學校交流，將自己的演講費公開貼在臉書上；李更直言，中國曾有許多學校以「好得嚇人的待遇」邀請他去演講，但因為自己台灣的演講行程實在太忙，所以都婉拒了。

李說明，舉這些例子只是要說明，赴中演講不可能廿七天完全不收錢，並質疑葉在對岸有沒有見到任何中共的高層官員？有沒有到過任何特別的場合？

李更向行政院長賴清德喊話，表示葉俊榮可能已經涉國安問題。