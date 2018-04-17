WHA推案》「美日歐會支持我們」民團爆我將推動投票

民間發起募款，將在日內瓦WHA會場外舉辦台灣醫療展，主辦單位邀請TPE48女子團體為專案代言。（取自臉書）

2018-04-17 09:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣遭受中國政治打壓，今年可能再度無法參與世界衛生大會（WHA）。台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今天在廣播節目中透露，政府今年推案更積極，除了二對二辯論和邦交國提案等作法，也將推動投票表決，且「外交部和美日歐國家說了，如果有投票，他們會支持我們。」惟外交部僅表示不便說明。

台灣民間推動參與WHA，今年全新出擊，結合設計界與醫界力量，發起「台灣無國界醫院展」群眾募資專案。蔡明憲、台灣無國界醫院展共同策展人王奕凱與前進WHA發言人曾琮愷等人今天早上接受「蔻蔻早餐」廣播專訪，王奕凱說，希望於今年WHA期間，在瑞士日內瓦會場外舉辦台灣醫療大型展覽，邀請國際醫界人士觀展，了解台灣醫療水準與貢獻國際的成果。

王奕凱說，由於民間希望擴大今年活動規模，也想納入年輕人意見，他就邀請有國際策展經驗的「群眾自造」策展團隊參與，策展內容直接呼應WHA議程，包括全民健保、小兒麻痺、B型肝炎與蛇毒血清等，「都是台灣醫療頂尖成績」，希望透過策展讓全世界了解，台灣能夠站在醫療前沿的角色幫助更多國家。目前展覽預計在5月19日至20日舉行，邀請當地媒體與各國醫衛人士、官員一起來看展。

蔡明憲則說，台灣參與WHA與世衛組織（WHO）「最大的障礙是中國」，但醫療人權參與是基本權利，不能因為政治被排除。除了民間透過更有彈性與創意的方式推案，蔡明憲也說，政府方面，蔡總統目前透過推特表達台灣盼望參與，「這是不夠的」，他呼籲蔡總統，以國家領袖身分應該正式致函給WHO幹事長，表明台灣加入WHO對WHO是正面的，能夠貢獻國際。

而此次是外交部長吳釗燮上任後第一次WHA，蔡明憲也進一步透露，外交部今年推案動作更積極，除了延續去年的二對二辯論、邀請邦交國提案等作法，而且等大會同意，「也將推動投票表決」。蔡明憲表示自己已被告知投票一事，「也許支持我方票數不足以過半，但外交部和美國日本歐盟國家說了，如果有投票，他們會支持我們。」

外交部發言人李憲章對此表示，那是民團的看法，外交部現在不便對外說明具體推案策略，日後將有說明。

蔡明憲與周玉蔻也在訪談中向各黨派喊話說，前進WHA應該超越黨派，全國同心協力表達支持台灣參與的聲音，周玉蔻更直接點名立法院衛環委員會立委蔣萬安，要他出面支持無國界醫院展。蔡明憲與曾琮愷無奈地說，目前有許多民進黨立委聲援此活動，但國民黨只有一位立委聲援，「就是廖國棟」。