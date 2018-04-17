案外案！陳鴻斌性騷擾改判案惹議 爆公文疑被隱匿

2018-04-17 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌，擔任法官時性騷擾女助理，原被司法院職務法庭判決「免除法官職務」，上月再審大翻盤，以陳「深具悔意」改判罰薪一年約216萬元，引發社會譁然。監察院16日對陳鴻斌性騷擾改判案提再審，不過現又傳出改判案疑似還牽涉了公文被隱匿的案外案。

陳鴻斌被控8大言行不檢，包括偷吻女助理嘴角、稱絕對不會原諒她接受男性邀約、擋住辦公室大門阻其離去、辦公室內擁抱、購物代付帳、贈相機、邀上山拍照、掩飾自身疏失等，原審依此判他免職，陳鴻斌不服提再審，職務法庭3月8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。

這項改判案引發社會爭議，其中一項爭議是職務法庭再審庭未依法官法規定，「職務法庭之審理及裁判，以公務員懲戒委員會委員長為審判長」，石木欽已在去年12月20日上任公懲會委員長，應由石擔任審判長，卻由林文舟擔任審判長，當時前職務法庭法官謝靜慧即主動表示應由石木欽接任審判長，並請求召開法官會議議決，卻不被接受。

根據《中央社》報導，謝靜慧3月初曾上簽呈給林文舟要求盡速召開法官會議，其中提到石木欽已到任，代理審判長林文舟的代理原因是否已消滅？應回歸原事務分配配置，由公懲會委員長依法官法規定任審判長。不料法官會議最終卻未召開，簽呈也不知去向，司法院給監察院的函文也指出，「石木欽、職務法庭至今未收到簽呈。」

法律人士認為，全案可能涉及是否隱匿公文罪，可依刑法規定處5年以下有期徒刑。