史瓦濟蘭國王妹妹 驚傳曾煞到這位帥哥前立委

2016年總統副總統就職慶祝大會，總統蔡英文（右一）在觀禮席和史瓦濟蘭王國國王恩史瓦帝三世（右二）暨王妃（左二）交談互動。（記者廖振輝攝）

2018-04-17 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日上午搭乘華航專機出訪史瓦濟蘭，今年是史瓦濟蘭獨立50週年、台史建交50週年，及史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）50歲生日，別具意義。上次台灣元首出訪史瓦濟蘭，是在2012年4月前總統馬英九出訪非洲，而史國國王的妹妹2012年曾來台訪問，還傳出看上時任立委的黃義交。

《蘋果日報》報導，史瓦濟蘭國王的妹妹2012年來台訪問，時任立法院長王金平設宴款待，當時的立委黃義交作陪，酒酣耳熱時，王金平突然誇獎國王妹妹學識高，又說黃義交單身，於是眾人鼓吹發展「異國戀」。

黃義交曾和名媛何麗玲、名嘴周玉蔻鬧出「寶寶」事件，轟動一時。《NOWnews》2012年也曾報導他和史瓦濟蘭國王的妹妹的傳聞，黃義交當時表示，雙方是可以「上窮碧落下黃泉」的聊天好友，兩人無話不談，但對於外傳的「異國戀」，他則說畢竟台灣和非洲史瓦濟蘭的距離實在太遙遠。

黃義交曾接受《中天》訪問，他說叫對方公主，她很好奇、幽默、大方，希望彼此多了解一下，公和私都聊，是很自然的事。民進黨立委賴坤成當時則爆料，曾送給史國王妹妹一份小禮物，按理對方應該回禮給他，結果竟然是回禮給黃義交，真的很眼紅！

我國元首多次訪問史國，史瓦濟蘭國王曾16度訪問台灣，邦交密切。史瓦濟蘭是非洲仍維持君主專制的國家，現任國王的父親有99個太太，約250名子女，國王恩史瓦帝三世每年在蘆葦節慶典上，從成千上萬袒胸露乳的處女中挑選妃子，娶了15名妻子，30個孩子。