陳鴻斌性騷擾改判案 監察院提再審

2018-04-17 00:14

〔中央社〕前法官陳鴻斌性騷擾女助理改判案，監察院16日已向司法院職務法庭提出再審。知情人士表示，職務法庭對女助理的許多證詞都不採，也未說明理由，明顯偏袒陳鴻斌。

記者試圖聯繫司法院秘書長呂太郎與法官林文舟回應，但截至發稿時，仍無法取得兩人回應。

陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭民國105年10月判決免除法官職務；陳鴻斌不服提再審，職務法庭3月8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。

依規定監察院要在30天內、20日前將再審案提交司法院職務法庭。

知情人士表示，陳鴻斌是當事人，不服判決提再審；監察委員調查案件，也是當事人之一，不服職務法庭的改判案也可提再審。

知情人士說，再審理由包括依法官法規定「職務法庭之審理及裁判，以公務員懲戒委員會委員長為審判長」，應由公懲會委員長石木欽擔任審判長，卻由林文舟擔任審判長，違反法官法規定。

知情人士表示，林文舟對外宣稱「與陳鴻斌不熟識」，但有法官投書媒體指出，據司法院檢索系統，林文舟、陳鴻斌同庭的判決文達千件，林文舟說法明顯悖離事實；這也將列入再審理由。

知情人士說，原判決認定的懲戒事實有8件，但職務法庭3月8日的判決認為應懲戒事實僅3件，被認定不成立者包括辦公室內短暫擁抱、購物代女助理付帳與買相機送女助理等，合議庭認為未逾越當今社會社交規範。

認定成立事件包括陳鴻斌曾約女助理晚上到政大河堤牽手散步，並將頭靠在助理肩上，未經同意親吻助理左嘴角；助理要離開辦公室，陳鴻斌認為對話尚未結束，起身阻止助理離去，助理大聲表示要離去，陳鴻斌才中止行為。

據職務法庭理由，陳鴻斌言行不檢的程度尚屬輕微，且與審判無關，不應輕責任而受重懲戒，受罰款一年已足夠；職務法庭認為，陳鴻斌在助理表示異議後有中止行為，「顯然尚有自制力」，並認為陳鴻斌事後要介紹英文老師給女助理，「可見陳鴻斌已懸崖勒馬」，推知陳鴻斌已深具悔意。

知情人士說，職務法庭判決未採納女助理的許多證詞，明顯偏袒陳鴻斌；根據再審精神，應說明不採的理由，卻完全沒說明；監委將對改判內容一一駁斥。