被新北批200字交代深澳環差 台電喊冤：說法偏離事實

2018-04-16 22:30

〔記者黃佩君／台北報導〕新北市政府針對深澳電廠連續開砲，新北市環保局長劉和然今指出針對深澳灣外布置I型堤、L型堤對生態影響，「台電環差報告卻僅以200到300字敘述，環評主席淪為台電發言人」。對此，台電發言人徐造華出面喊冤，強調絕無此事，提送的環差報告至少有13頁提到海域生態調查，附錄更有數十頁報告，劉和然說法偏離事實。

深澳電廠話題延燒，新北市政府不斷開砲，近期聚焦電廠附近將在瑞芳興建防波堤，環保署副署長詹順貴日前也指出，深澳經過三次環差及環評大會，從未見過新北市政府曾針對提出保育區提出異議，「現在不是放馬後炮嗎？」

劉和然今也不甘示弱再度砲轟，強調第三次初審會議記錄結論寫到深澳灣外布置I型堤、L型堤，將改變水流速度和方向，應重新辦理環評，台電環差報告卻僅以200到300字敘述，「環評主席竟淪為台電發言人」。

不過台電晚間也反駁此指控，發言人徐造華出面喊冤，強調絕無「台電環差報告卻僅以200到300字敘述」之事。台電表示，在提送的環差報告中，6.2章海域生態調查的部分就有13頁，其中包含深澳灣及瑞芳保育區的生態調查，而且後面附錄更有數十頁海域生態調查報告。

台電表示，劉和然所指部分，僅是單就7.2章瑞芳保育區影響減輕對策的部分，但對為何會有此偏離事實的說法，台電深感不解及遺憾，也相信社會自有公評。