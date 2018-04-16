「為什麼不可以？」新教長吳茂昆曾力挺太陽花學運

2018-04-16 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕行政院今（16）日宣布，中研院院士、東華大學前校長吳茂昆將接任教育部長，並於週四上任。吳茂昆除了學術背景相當顯赫，也曾力挺2014年太陽花學運，他曾說：「如果訴求是對的，為什麼不可以？」

綜合媒體報導，68歲的吳茂昆是花蓮人，1987年與科學家朱經武發現世界第一個高於液態氮溫度的超導體釔鋇銅氧超導體，還被提名諾貝爾物理獎。1989年自美國返台任教，曾在清大物理執教，並於2012至2016年出任東華大學第6任校長。

吳茂昆曾在2013年表示，台灣與中國之間是國與國的關係。他也曾力挺2014年太陽花學運，發函表態認同學生在求學外，也關切時事，這是民主自由教育的具體落實，也是推動國家前進的積極力量，「我極為尊重學生的抗議行動」。

時任東華大學校長的吳茂昆曾說：「如果訴求是對的，為什麼不可以？」他還進一步說，他曾和學生提到哈佛大學的例子，當年哈佛學生為替工友爭取加薪，攻佔校長室好幾天，跟太陽花的情形類似。最終哈佛校方讓步，同意學生訴求。

吳茂昆說，他並非鼓勵學生效仿，但是「為什麼大人不能諒解、了解學生正在做的事情？目的是好的，結果是正面的，就算是攻佔校長室也OK。」但如果是只有破壞、訴求也不對，就該譴責。

此外，吳茂昆曾被監察院調查，疑利用職權使自己獲聘為專任教授，每年加領講座教授獎助金、學術獎勵金並享有一切福利，涉有違失。吳茂昆在接受監委約詢時否認犯意，但仍被認定應歸還溢領款項約170萬元。