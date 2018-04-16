你在哪？33年前勇敢推黨外人士遺照繞市區 家屬盼答謝

1985年，男子「阿嵐」推著黨外人士王燈岸的遺照繞行全彰化市區，讓王家人至今懷念不已。（圖：王鏡玲提供）

2018-04-16 18:44

〔記者林良哲／彰化報導〕33年前，台灣仍處於戒嚴時期，一位勇敢的男子推著黨外人士王燈岸的遺照，繞行彰化市區，在黨國勢力的統治下，此一義舉無異冒著極大的風險。目前，王燈岸的女兒王鏡玲有意整理父親的資料來出書，並希望這位男子能出面相認，讓家人能對他表達最誠摯的謝意。

王鏡玲目前在大學擔任教授，整理父親的遺物時，發現這張拍攝於1985年的老照片。她表示，王燈岸出生於1919年，日治時期即通過日本吏員（文官）考試及格，戰後回台從事教職並關心黨外運動，不但擔任彰化名醫石錫勳競選彰化縣長之總幹事一職，還親自參選彰化市長，可惜都失敗，但卻為民主運動留下火種，在美麗島事件後，又擔任美麗島事件受害家屬周清玉（姚嘉文之妻）競選國大、許榮淑競選立委的競選顧問。

由於身處於白色恐怖與戒嚴時期，王燈岸的一舉一動都受到情治單位的跟蹤調查，連其親友也不免於難。晚年時，王燈岸因無法行走而以輪椅代步，此時一位年輕人「阿嵐」經常來其住處，與他討論台灣的民主運動議題，並常為他推著輪椅到處走動。

1985年，王燈岸因病去逝，當時台灣仍然戒嚴時期，其喪禮在教會舉辦，許多親友不敢出席，而「阿嵐」不但親自來送他最後一程，更在輪椅上放著王燈岸的遺照，在彰化市區繞行遊街。

王鏡玲說，在其父親過世之後，家人就與「阿嵐」失去聯絡，直到最近她開始整理父親遺物、手稿，有意集結出書，才找到這張珍貴的照片。她表示，台灣已經走向民主化道路，但這個過程有許多人犧牲奉獻，才能讓台灣人享有民主、自由，而其父親和「阿嵐」，都是在黨國極權的年代，對台灣做出了貢獻。

王鏡玲說，目前她只知道「阿嵐」應該姓「吳」，名字與住所卻無人知曉，目前應有70多歲了，希望「阿嵐」或其親友可以跟她聯絡。聯絡電話：04-7241664張小姐。