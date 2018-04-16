賴清德台獨務實論被告內亂罪獲簽結 王炳忠二度告發

新黨青年軍王炳忠（左二）等人，昨赴高檢署按鈴告發行政院長賴清德涉刑法內亂罪。（記者錢利忠攝）

2018-04-16 17:26

〔記者錢利忠／台北報導〕行政院長賴清德上任後多次公開其務實台獨的立場，而遭新黨等統派人士向高檢署告發，涉及刑法內亂罪；高檢署調查後，去年11月認定沒有證據可顯示賴清德以強暴脅迫手段實施內亂等行為，以罪證不足為由簽結；新黨青年軍不罷休，另針對賴清德於昨天所提出的台獨工作三面向論，今天下午再度向高檢署告發賴涉內亂罪。

昨天賴清德在花蓮二月強震後，以行動力挺觀光，利用週末假日參訪花蓮，與隨行媒體進行早餐會期間，賴清德再提出「三個務實、六個工作方向」等「務實的台獨工作者」論述，強調要捍衛國家主權、維護台灣自由民主人權的生活方式，以及捍衛國人決定自己前途的選擇權利等主張。

新黨青年軍王炳忠等人表示，賴清德為我國最高行政首長，擁有具體及實質的行政權，卻在未經修憲的情況下，三番兩次提出務實台獨說，如同以其職權脅迫中華民國憲政顛覆、領土變更，並著手實行中。

王炳忠等人強調，總統蔡英文管不住賴清德，賴提出「三面向、六工作」等務實台獨論述，恐升高兩岸衝突，影響人民安定生活，顯見賴清德已「自白」利用其職權變更國憲。

陳麗玲則表示，賴清德繼前案被告發內亂罪獲簽結後，再拋台獨論調，如今台灣面臨中國的武力威脅，賴的發言恐使台灣面臨戰爭風險。