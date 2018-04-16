林佳龍再提遷都 省議會、黎明新村都可使用

台中市長林佳龍認為黎明新村可做為行政院遷台中的選擇。（記者張菁雅攝）

2018-04-16 16:46

〔記者張菁雅／台中報導〕遷都中部的議題近日在立法院及中台灣引起注目，台中市長林佳龍今日在市政會議指出，考慮興建新的國會建物需要時間，立法院在過渡期間可使用台灣省議會，位於南屯區的黎明新村則可提供行政院使用。

上週在「中彰投苗4縣市長會議」中，林佳龍與南投縣長林明溱、彰化縣長魏明谷皆表達支持中央遷都中部。林佳龍昨天再度表示，「首都減壓」已經成為大家的共識，高鐵與高速公路讓南來北往更加方便，且在以前沒有高鐵與二高時，省政府與省議會就在中部。

林佳龍表示，行政院有很多部會辦公室在院本部以外，這些部會在外租屋要花錢，如果可以遷到中部，不只可以使用南投中興新村的既有空間，黎明新村也可以馬上使用，且黎明新村的規模不會比行政院小，離高鐵又很近，市府會積極促成。

另外，市府過去即提出烏日成功嶺、高鐵台中車站細部計畫區、烏日火車站前兵工整備中心等3方案，做為立法院遷建的選擇。林佳龍今天進一步指出，考慮興建新的國會建物需要時間，在過渡期間，位於霧峰的台灣省議會可以先提供立法院使用，不僅場地足夠，且距離南投中興新村與高鐵都很近。

林佳龍也說，若行政院與立法院遷至中部，短期內可以透過交通接駁，長期則可以使用捷運，特別是捷運藍線已在日前通過交通部審查，未來也會延伸到大里、霧峰、草屯等地。