基進黨議員參選人籲高市府 成立輕軌體檢委員會

2018-04-16 16:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄輕軌美術館預定路段引發地方疑慮！基進黨旗津鼓山鹽埕市議員參選人洪正建議，高市府應成立「輕軌體檢委員會」並訂定「區域運輸計畫地方自治條例」，以真正落實生態交通、以人為本的都市運輸願景。

洪正指出，對於交通方式變革不能拒絕批評，改善交通也不應只是光鮮亮麗的建設，然而他也強調，無論現階段支持輕軌與否，都不能悖離城市大眾運輸「以人為本」原則。

洪正表示，台灣長期評估城市所需交通是「以車為本」，要維持足夠車道與停車空間來解決交通問題？然而此種想法是二戰後到1980年代、美國流行過30多年的舊思維，不但影響無數學者，也造成台灣除台北之外的城市、大眾運輸建設普遍不足的窘境。

他認為輕軌已進入二階段工程，從規劃設計到施工早已經過數年，若貿然停工或變更設計、恐會有額外龐大支出，盼市府應針對居民疑慮加強溝通說明，除施工期間需加強交管，消防車動線也應清楚告知鄰近大樓管委會或里長。

洪正強調，以車為本的思維應改變，但現階段輕軌確實有許多不足處，例如輕軌班距拉長為過去承諾的兩倍、號誌問題導致車速遠比預期慢20至30%、周邊步行與轉乘動線惡劣、接駁公車指標不明、公車路網未加密調整、票證系統使用不便且故障率高等問題。

洪正說，政策不能只有美好願景，實品卻遠不如宣傳，高雄值得更完善且以人為本的輕軌系統，他不排除號召支持大眾運輸的市民、上街表達心聲。