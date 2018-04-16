柯P投資中國概念基金惹議，市府：純粹理財操作。（資料照）

2018-04-16 15:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲最新財產申報出爐，存款小增近200萬元，然而仔細比對申報資料，柯名下4檔基金，其中有2筆是「中國概念基金」，還把原來的「東歐基金」轉換成「香港中國基金」，引發熱議。

對此，市府發出聲明澄清，基金皆由市長夫人陳佩琪管理，柯文哲就任前便投入，上任後便無新增任何基金投資，並稱，東歐基金於去年轉換為香港中國基金，純粹是基金投資報酬率所作的理財操作，盼外界勿過度解讀。

監察院公佈最新的公務人員財產申報，台北市長柯文哲存款為1589萬3361元，較上次的1391萬3015元，增加近200萬元；而上次申報的基金總額501萬2,224元，但此次縮水為356萬1383元，贖回 145萬841元。不過，仔細比對申報資料，名下4檔基金，其中有2筆是「中國概念基金」，還把原來的「東歐基金」轉換成「香港中國基金」。

台北市政府發言人劉奕霆表示，媒體報導聲稱柯市長名下包含「霸菱香港中國」、「日盛中國內需動力」等「中國概念基金」之內容，劉奕霆表示，基金投資屬理財方式之一，且皆由柯文哲妻子陳佩琪管理，經了解皆屬市長就任前便投入，且上任後便無新增任何基金投資。

至於將東歐基金於去年轉換為香港中國基金一事，劉奕霆說，這純粹是基金投資報酬率所作之理財操作，不知特別標註之用意何在，盼外界勿作過度與惡意之解讀。