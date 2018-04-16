中市議會臨時會 民進黨拒出席不成會

2018-04-16 14:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議會今日排定召開2天的臨時會，以違反程序正義反對開會的民進黨團採杯葛戰術，拒絕簽到，議長林士昌2次宣布休息，仍因出席人數不足而未能成會；國民黨團批評綠營只顧黨內議員初選，找一堆理由不開會，市民應予唾棄。

台中市政府與德國公司簽署投資MOU惹議，國民黨議員連署要求召開臨時會，民進黨議員上周在程序委員會反對為單一議題開會未果，民進黨團15日晚間通知成員杯葛今日臨時會，拒絕簽到。

果然，今日上午只有國民黨和部分超黨派議員簽到，林士昌11點53分上台時，出席人數僅25人，他只好宣布人數未過半（30人），休息半小時；議長12點44分再度上台，宣布出席28人仍未過半，再度休息5分鐘。

隨後，林士昌表示，依議事規則未達法定出席人數而未能成會，宣布散會，今日議程併明日議程召開；國民黨議員則手持標語，高喊「我要開會」，黨團書記長李中說，民進黨議員拒絕簽到，無視市民託付職責，予以強烈譴責。

國民黨團表示，該MOU案市府的誠信與行政能力嚴重被質疑，本應透過臨時會逐一向市府釐清箇中疑點，豈料民進黨議員竟因黨內初選而假借程序與出席費之由拒絕簽到開會，找一堆理由就是不開會，根本無視民生與市政。