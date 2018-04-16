酒駕折返拿菸撞癱年輕騎士 法官判賠1758萬

2018-04-16 14:40

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台中市27歲張姓男子，去年2月上夜班下班後，與同事到工廠附近的苗栗縣苑裡鎮一家便利商店聊天、喝啤酒，酒後開車回家半途，發現香菸留在超商外，折返拿取，結果在超商前迴轉時，與對向24歲機車騎士古姓男子發生碰撞，造成古男四肢癱瘓，生活無法自理，因而向張男求償1981萬，苗栗地方法院判賠1758萬，可上訴。

張男於去年2月7日凌晨1點左右夜班下班後，與同事到工廠附近苑裡鎮田心里140號縣道旁的便利商店，在超商外聊天、喝啤酒，約3點左右開車回家。但到了半途，張男發現香菸遺留在超商外，於是折返回去拿。

結果，張男在140號縣道迴轉進入超商前停車空間時，與對向車道的機車騎士古男發生碰撞。張男的汽車引擎蓋、前保險桿嚴重凹陷變形，古男的機車更幾乎撞爛，古男噴飛趴在地上，無法動彈，張男因酒後駕車，被警方依公共危險送辦。

古男受有第五頸椎粉碎性骨折合併脊髓損傷、左股骨骨折、肝挫傷、左脛骨骨折等傷害，經送醫手術救治後，仍因頸椎神經損傷致四肢癱瘓，終身恐怕無法康復。

刑事部份，法官認為張男應對古男因車禍致重傷之加重結果負責，依不能安全駕駛致重傷，判處他1年2個月。

古男因車禍四肢癱瘓，不僅無法工作，生活起居也無法自理，有賴旁人協助，古男因而提侵權行為損害賠償的民事告訴，求償1981萬餘元，經法官審理，扣除強制險部份，判賠1758萬餘元，可上訴。

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