獨家》賴清德主張台獨被告內亂罪 高檢署簽結

行政院長賴清德曾在立法院備詢時自稱是「主張台獨的政治工作者」。（資料照）

2018-04-16 14:17

〔記者錢利忠／台北報導〕新黨黨主席郁慕明不滿行政院長賴清德，先前在立法院備詢時自稱是「主張台獨的政治工作者」，已超越前總統李登輝拋出「特殊國與國關係」及陳水扁提出的「一邊一國」；去年10月率支持者到高檢署，告發賴清德涉刑法內亂罪，高檢署調查後，認定無法僅憑賴的主張，即推論賴有何涉內亂罪的行動，認定罪證不足，已將全案簽結。

郁慕明先前表示，最高行政首長在著手進行從「暗獨」走向「明獨」，明獨的方式仍是黑箱台獨，將帶給人民危險並進入戰爭邊緣，所以不得不提告。提告是行動的開始，並不表示行動的結束，新黨會負起在野黨應盡責任。

當時陪同提告的律師陳麗玲則說，依憲法第53條規定，行政院為最高行政機關，賴清德以最高行政首長的身分，自稱是「主張台獨的政治工作者」，眾多公務員會因賴清德的台獨言論，而可能實施相關台獨行為，包括課綱及去中國化等作法，已在逐步實現台獨；刑法明定破壞國體、變更國憲的行為，涉犯內亂罪，人民將因賴的台獨論，導致身家性命財產遭受危害，因此提告。

陳麗玲今表示，賴清德繼前案被告發內亂罪獲高檢署簽結後，如今再拋台獨論調，台灣現今正面臨中國的武力威脅，賴清德身為最高行政首長，卻多次拋出台獨的意圖，恐使台灣面臨戰爭的風險，今天下午3點半將再次赴高檢署，告發賴清德涉內亂罪。