國民黨將按季公告黨公職募款情況 施加道德壓力

2018-04-16 14:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義上任後，每個月總要為錢事而愁，為了化解財務壓力，除了黨中央日前成立「募款餐會推動專案小組」，催促財務體質欠佳的地方黨部籌錢，還打算按季定期公告黨公職人員分擔募款情形，施加「道德壓力」，另一方面最近黨中央政策會也持續追討不分區立委的募款配額。

黨內人士指出，第一季已經結束，上繳金年度募款責任額的黨公職微乎其微，至於去年度的部分，「幾乎沒人交」。至於去年度難道不催收？這位人士說，過去沒有罰則，催繳也沒用，罰則規定從今年才開始，但又給了兩年的勸導寬限期，真正要開罰得到明年底，現階段只能以公告方式，「提醒」大家履行義務。

據了解，行管會打算定期每季公告一次，但為避免反彈太大，決定採取「正面表列」，第一季才剛過，首度公告還未確定時間。被問到不是該「負面表列」，才會較有效果？黨內人士說，外界可以比對名單，「去掉正面表列，不就是負面表列？」

對於黨公職配合募款情況很差，尤其是不用經歷選戰，就有公職可當的不分區立委，讓黨工十分不滿，某黨務人士就撂話，「國民黨又不是沒人當不分區」，如果上繳情況不佳，將成為未來不分區提名時的重要參考依據，行管會最近也開始催得比較緊，只要沒看到入帳，就會通知負責監督黨籍公職的政策會催繳，組發會則負責中常委等黨職人員。

對於黨內解讀兩年勸導寬限期，形同募款責任額制度延後實施，黨務人士澄清，制度照常進行，沒有延期，只是先以勸導為主，透過定期公告，讓外界了解國民黨的募款情形，也提醒大家履行義務，未來會先催繳，過期催繳不成，就會移送考紀會，明年底過後將執行黨紀處分，行管會將發函通知每一位有募款責任配額的上千名黨公職人員。