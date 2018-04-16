質疑黨中央機關算計假投票 姚文智號召「柯黑大遊行」

2018-04-16 14:13

〔記者郭安家／台北報導〕本報今獨家報導，民進黨未決定是否繼續禮讓台北市長柯文哲，5月將與27位黨籍北市議員討論，選對會人士指，如大家不好公開表示意見，「不排除用假投票、匿名問卷方式進行。」對此，立委姚文智今早說，如機關算盡，不管假投票、真投票，用不同理由推三阻四、猶豫不決，最後恐誤了卿卿性命；呼籲用腳投票參加他的4月22日「柯黑大遊行」。

姚文智今早陪同北市議員王世堅提告網友，被媒體問及此事，姚推給王先回應。王質疑，這又是柯文哲陣營釋放出來假訊息、強烈質疑背後是柯文哲們的手法。王說，民進黨一向由下而上，基層聲音非常清楚，柯已嚴重背離台灣價值；今年北市長選舉，民進黨不應再跟柯魔鬼交易、被柯政治綁架、感情勒索，黨高層應執行基層集體意志。

本報報導，核心人士透露，黨內已分別詢問已獲提名參選縣市長人士的意見，「很多人檯面上都說民進黨要自己提名台北市長人選，但私下又說不要提名。」

姚文智表示，黨高層放話說要假投票，基層、人民、站在民意的好朋友們，只要認為民進黨要提自己人，就用腳投票，4月22日他辦大遊行（訴求松山機場遷建），大家站出來表達反對柯文哲的心聲，原本要主軸是「機蛋大遊行」，從機場談到大巨蛋，如今基層動員後，主題改為柯下台、反對民進黨跟柯合作的大遊行，也可稱為「柯黑大遊行」。

姚文智說，民進黨應堂堂正正實現「台灣價值」，循民主程序，光明磊落真正落實民主投票，才能決定未來台北市長候選人。