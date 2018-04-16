深澳案被指不負責任 李應元稱把他移送監院也接受

2018-04-16 13:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕立院衛環會今針對深澳電廠議題，邀請相關單位報告，不過會議中，國、民兩黨對於新北市政府是否上台報告各有立場，環保署副署長詹順貴更批評新北市府「強詞奪理」。環保署長李應元面對立委質疑卸責，高分貝反駁絕對負責任，如果立院要因此把他移送監察院，他也接受，雙方氣氛火爆。

擔任召委的國民黨立委陳宜民認為，深澳電廠位在新北市，應該讓新北市環保局進行報告，但民進黨立委則認為此不符體制，經過表決之後，以人數優勢否決報告案，不過陳宜民質詢時仍邀請新北市環保局發言人孫忠偉上到備詢台。

孫忠偉表示，新北市政府對環評案並非只有禁止與限制，而是在意空污、生態等影響，雖然深澳電廠在2006年就完成環評，但「瑞芳水產動植物繁殖保育區」則是民國2014年才畫設，先前與台電溝通時就已予以否決，也沒有任何核准公文，在環評會議上面對意見徵詢以「不用」回答，因各環評委員在過程中也陸續提出37項意見，包括內政部和漁業署等法規上級機關，因此新北市沒有再提新意見，不表示先前意見已經解決。

詹順貴則在答詢時回應，新北市府是「強詞奪理」，都是放馬後炮。他表示，針對保育區的問題，他都有詢問是否有相關意見，但新北市政府都沒有表達意見，這已經顯見他們自己都不重視，新北只要求台電要編列預算、定期清淤，沒有任何反對意見，這些都有會議紀錄、錄音都可為證明。詹也說，新北有長達8個月時間可以表示意見，只要說「不同意」3個字，他馬上就能夠進行處理，現在這樣的說法完全是卸責之詞。

陳宜民則認為詹順貴才是強詞奪理，李應元欲緩頰時，也遭陳指責都是因為他不負責任，不親自主持爭議會議，讓詹出來擋子彈，才會造成此結果。李應元則突然高分貝嚴正回應，他從政25年來，最不能接受被講不負責任，這不是他的為人，對此事他負完全責任，如果立院要把他移送監察院，他也接受。