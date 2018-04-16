警力缺口仍有3398人 內政部：108年就可解決

根據內政部最新答覆立委質詢內容提出，統計至107年2月底止，全國實際警察預算缺額3398人。圖為陳抗畫面。（資料照）

2018-04-16 13:22

〔記者羅添斌／台北報導〕根據內政部最新答覆立委質詢內容提出，統計至107年2月底止，全國實際警察預算缺額3398人，警政署已擴大招生及分發，預計至108年可使基層警力缺額獲得適度解決。

銓敘部日前在考試院會報告現行警察人力不足與缺額問題，指全國警察機關現有員額6萬8447人，缺額5300人，警力不足的情況下，支援陳抗更加重警察勤務，也影響到地方治安。立委要求內政部及警政署應研議支援陳抗之獎勵，及有效甄補警力之方案，以杜絕警察過勞之情況發生。

根據內政部最新答覆立委質詢的內容指出，經查過去警力缺口曾高達8767人，但內政部警政署近年積極規劃擴大招生後，缺額已逐年下降，經統計至107年2月底止，全國實際警察預算缺額3398人（基層佐警2509人），107年10月估計再分發約2037人。

內政部說，目前規劃105至109年以最大（適當）容訓量每年招訓約3至4千人 （5年共約2萬人），預計提前至108年可使基層警力缺額獲得適度解決；未來仍會視警力實際退離情形，適時滾動修正各年度人力招訓計畫。