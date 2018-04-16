王世堅開吉：網路「台灣價值」被柯網軍濫用、霸凌

2018-04-16 13:03

〔記者郭安家／台北報導〕被柯粉封為「柯黑魔王級」的台北市議員王世堅，今上午在立委姚文智陪同，對變造王攻擊姚影片的網友、及製作Kuso王影片網友提告誹謗、公然侮辱。王質疑，是台北市長柯文哲網軍所為，並指鄭南榕爭取言論自由，好不容易於網路發揚光大，但網路「台灣價值」被柯網軍濫用、霸凌反柯聲音，很可恥！呼籲柯「抽出黑手」放膽讓警方調查。

王世堅表示，一支影片將他於民進黨全國黨代表大會發言變造、移花接木，呈現他打擊、羞辱姚文智，太離譜、動機惡毒、手段卑劣、可怕、荒唐，要裂解反柯勢力，造成互相誤解，並用於選舉鬥爭；柯網軍如禁衛軍，令人聯想毛澤東紅衛兵、希特勒黑衫軍。柯不用心市政，那麼多時間、精力培養網軍，讓批評柯政者，噤若寒蟬，封口不敢再評價。

令一支影片將王世堅大頭剪貼於動物、大胖子上，文字寫「平常沒事愛數錢、又矮又胖又自慰」等。王說，他們自認搞笑，但是很嚴重霸凌，太多次、三年數不清，連助理都受欺負。王說，「我不能說不怕、團隊不怕，不是怕不怕問題」；沒人告發，此現象會擴大氾濫，嚴重傷害言論自由、台灣價值；網路體現珍貴崇高台灣價值，短短三年被柯網軍用於鬥爭、誹謗、霸凌反柯聲音。

記者問指控柯網軍散播、製作影片？話未問完，王世堅立刻批，「柯文哲心理有數，沒有人會這麼無聊，這背後有資源，這樣子的帳號，背後都有人支援，不可能有人吃飽閒著自己花錢、啊！不工作，每天製造這些攻擊、羞辱、霸凌的影片」，要柯出面說清楚。且名嘴也向警方告發柯網軍，但兩個月查不出帳號，盼柯「抽出黑手」放膽讓警方查。

姚文智表示，該影片製作專業、太真了，他看了嚇一跳，相信很多人誤解王世堅在罵他；此風不可長，嚴重離譜到侵蝕台灣民主根基。姚說，「未來詐騙集團可在網路世界長驅直入，指鹿為馬、無事生非的事情可繼續蔓延，施政不佳應該要下台的人，可得到萬千粉絲崇拜，這不是民主深化、實現台灣價值的發展方向」，而選舉會越來越惡劣。

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