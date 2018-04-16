劉結一稱軍演為捍衛領土完整 國安局：一貫立場

2018-04-16 12:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國解放軍週三將於福建沿海實施例行軍演，但中國透過媒體炒作此事並對台威脅，中國國台辦主任劉結一今天也對演習一事明確表示，舉行軍演是「捍衛祖國主權和領土完整的行動」，被認為演習是直指台獨而來。國安局長彭勝竹今天回應說，基本上劉結一秉持和過去一樣「反台獨」的立場。

立院外交及國防委員會今原本排定由國安局長及各情治單位首長提出業務報告，但因中國宣布將於18日在福建沿海舉行軍演，國民黨召委呂玉玲排定新增議程，邀請國安局長及國防部官員就軍演提出專案報告。

國民黨立委馬文君質詢時說，雖然我方判斷中國演習是例行性，但過去此類演習不需要特別透過媒體發佈，這次一反常態、公告周知。加上台灣行政院長賴清德昨天再次重申「務實台獨」，劉結一今日也再次表達「他就是個台獨！」並明確表示軍演是為了「捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動」。

對於劉結一強調中國「阻止任何企圖把祖國任何一塊領土從祖國分裂出去的言論和行動」的立場，馬文君詢問國安局說，這是否是警告台獨？彭勝竹說，中共對於兩岸關係有自己的解讀，基本上我方看到的，劉結一還是秉持國台辦曾在4月13日發表的「反台獨」立場，是再次表明反對台獨。

國民黨立委江啟臣則指出，國安局和國防部的解讀「似是粉飾太平」，因為演習內容的確是例行性，但中國官媒刻意放出消息炒作，背後目的為何才是關鍵點？對於相關詢問，彭勝竹仍僅重複回答說「基本上我們知道它是例行性演習」。江啟臣對此回應不滿地說，「你們也是這樣和總統報告的？那國安局真的可以廢了」。

國防部參謀本部作戰計畫參謀次長姜振中回答馬文君質詢時則強調，國防部沒有粉飾太平，國軍時時戰備，隨時備戰。