私幼公共化擬年花300億？立委質疑錢從何來

2018-04-16 12:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院今討論幼兒教育及照顧法相關修正草案，邀教育部出席備詢，其中面對政府擬推私幼公共化，但因需年花300億元，立委紛質疑錢從何來？教部則指出，相關細節與經費仍待行政院規劃，但會持續辦理既定的擴大幼兒教保公共化。

行政院長賴清德以「台南經驗」要推「私立幼兒園公共化」政策，日前在媒體餐敘中，透過行政院發言人徐國勇透露，平均每人每年補助3萬元估算，擬需年花300億元解決0到5歲托育問題。

立法院今召開教育及文化、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，立委紛紛針對幼兒教育及照顧法部分條文提出修正草案，盼達成幼教向下延伸到3歲，補貼免學費，或將幼兒校車車齡規定納入法條，乃至探討未來幼教公共化政策。

但立委質疑，相關經費能否到位？立委柯志恩點出，5歲幼兒園免學費一年就要花69億元預算，是最大負擔，但未來擬花300億元，經費何來？立委洪慈庸也呼籲應先提出準公立幼兒園的具體規劃；立委黃國書更點出，台南僅4家私幼配合公共化政策，配合度不高原因是政府限制獲利，而私幼是產業，要將產業公共化過程必須嚴謹可行，否則年花300億恐淪紙上談兵，幼排擠到設立公幼的預算。

教育部次長林騰蛟則解釋，教部目前正進行「擴大幼兒教保公共化」計畫，增設非營利幼兒園，並持續補助5歲幼兒免學費，一年補貼經費約69億元左右，但若要將免學費向下延伸，1個年齡層就需再增69億元左右，目前5歲幼兒入園率達96.9％。

林騰蛟還說，對於私幼公共化，現在朝向準公共化幼兒園方向，和行政院多次研議，其中有參考台南經驗，精神是擬透過一定品質的私幼，將其視為準公幼，透過補助來加速公共化數量，降低家長育兒負擔，但目前相關方案尚未確定，希望最快4月底方案出爐，但詳細期程與規畫仍待行政院議定，讓該政策今年能上路。