吸引資金回流 綠委促財政部特赦

2018-04-16 12:17

〔記者曾韋禎／台北報導〕台商若想將境外資金匯回台灣，可能都要被課徵20%的所得稅。民進黨立委余宛如提出專法，盼能讓回流資金在投入5+2產業、長照、新創產業下，享有租稅優惠。

民進黨立委余宛如、劉世芳今召開記者會。余宛如指出，她已提出「促進境外資金回國投資特別條例草案」，將今年6月30日的境外資產，個人依2020年6月30日前，分別適用4%、8%、12%的優惠稅率；公司適用7%、9%的優惠稅率；若是投入前瞻基礎建設、5+2產業、長照、新創產業，則再享稅率減半之優惠，但3年內不得投資房屋、土地。

她指出，這除能鼓勵境外資金回流，國家更可望因此增加1千億元的稅收。

劉世芳表示，現在任何資金要匯回台灣，都會被視為所得，先扣20%的所得稅，導致資金都放租稅天堂；若是流入香港，更是國安問題。因此，修法引導境外資金回流，不只是推動經濟成長，還是維護國家安全。

世台會榮譽會長林見松表示，台商都想把資金匯回來，若能實際投資台灣，更能帶動加薪。

資誠會計事務所法務營運長許祺昌認為，只要讓這些境外資金都成為稅務居民，就能擴大稅基，未來也是政府都能掌握的稅務資料。

列席的經濟部投資處長張銘斌表示，政府為了吸引投資台灣，已經整合各部會業務，成立投資台灣事務所；若能吸引直接投資，其貢獻比促進股市投資更大。

財政部次長蘇建榮指出，優化投資環境是財政部的重點工作。但是，該條例是針對所有資金課稅，實務上的問題在於所得認定，只要不是所得就不必課稅，財政部希望在現行法規下努力，思考如何舉證，同時維持稅制中性。