共軍例行軍演稱台海演習 張榮豐：中官媒刻意炒作打心理戰

中國解放軍本週三將在福建沿海舉行實彈演習，但中國透過媒體炒作為「台灣海峽實彈演習」引發關注。（資料照）

2018-04-16 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍本週三（18日）將在福建沿海舉行實彈演習，但中國透過媒體炒作為「台灣海峽實彈演習」引發關注，前國安會副秘書長張榮豐認為，此舉與1996年台海危機不同，這次是中國官媒故意放大，意圖利用網路做心理戰。

前國安會副秘書長張榮豐今接受《寶島聯播網》專訪時指出，中國官媒《環球網》刻意將解放軍在福建沿海舉行演習炒作為「台灣海峽實彈演習」，這是中官媒利用網路，故意發布這訊息來達到心理戰意圖，與1996年台海危機程度差很多。

張榮豐說，1996年時的共軍演習範圍已經超過海峽中線，同時演習型態包含摧毀機場、制空制海演習、登陸等，針對性十足，而這次演習只有一天，程度差很多，此次演習的主要作用是引起心理戰。

另外對於解放軍中將王洪光日前揚言「3天亡台」，張榮豐則認為，雖然解放軍軍備在20年來持續進步，但「老實講有時候他們太誇張，不夠謙虛。」

根據國防部及國安局書面報告指出，共軍此次軍演是地區性例行演練，我軍方持續監偵，三軍部隊都維持正常運作。國防部已要求陸軍加強情報監聽；海軍艦艇泊港待命、飛彈部隊提升戰備姿態；並延伸空軍的目標監控範圍；強調「不挑釁、不怯敵」。