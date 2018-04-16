中市議會臨時會 民進黨團控濫開會拒出席

市議會第13次臨時會，民進黨團以恪遵程序正義及法令規範為由，決定不出席。（記者黃鐘山攝）

2018-04-16 11:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議會原定今日召開2天的臨時會，民進黨團今天召開記者會質疑，國民黨議員連署臨時會已逾期失效，拒為違法無效的臨時會背書，決定全員不出席，直斥藍營選舉操作濫開會，浪費民脂民膏，應早日回到民主政治的正軌。

民進黨團指出，9日的程序委員會，多位程序委員質疑本次臨時會國民黨議員連署效力，但議長林士昌既未處理，也不讓議員充分發言，即自行宣布議事並散會，程序既不正義，議程未獲共識，如何召開合法臨時會？

綠營又說，國民黨團在定期會時常常該開會時不好好開會，等到休會時才要加開臨時會，短短2天就要領逾30萬元的出席費，純粹為選舉操作，浪費市民公帑，民進黨團拒絕為投機、濫開的臨時會背書，決定不出席抵制。

民進黨團強調，國民黨3月16日送出連署，而議會4月9日才召開程序委員會，早已超過地方制度法的10日期限，國民黨的連署逾期失效，不該再成召開臨時會的理由。

民進黨團表示，市議會定期會預定即將在4月下旬開議，屆時將有數天的專案報告議程，國民黨卻為市府與德國公司簽署投資MOU，硬要單一議題政治操作另開臨時會，作為個人秀場，呼籲國民黨要以市民為念，早日回到民主政治正軌。