首宗國艦國造台船得標 打造新型萬噸兩棲船塢運輸艦

新型海棲船塢運輸艦示意圖（記者羅添斌翻攝）

2018-04-16 11:29

〔記者羅添斌／台北報導〕因多次流標延宕一年之久的國造新型兩棲船塢運輸艦採購案，根據國防部在本月11日公告結果，確定由台船公司得標，金額為46億3千5百萬元，依據軍方建造時程規劃，新艦將可於2021年正式服役。

軍方官員今天說，這項軍艦採購案也是蔡英文執政後，首宗國艦國造的興建案。

官員表示，新型的兩棲船塢運輸艦，擁有龐大的機動運輸能量，最高船速21節、續航力約7千浬，可運載作戰用的兩棲登陸艦艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛及悍馬車與直升機等。

官員說，在一般時期，兩棲船塢運輸艦還可做為野戰醫院使用，如果遇國外發生重大天災時，還可以執行跨國人道救援任務。

海軍在去年四月首度公開招標，以鴻運計畫為代稱，要興建排水量為1萬零6百噸的新型兩棲船塢運輸艦，在確定由台船得標後，預計今年底前開工，2020年下水測試，2021年可交付給海軍正式服役。

新型兩棲船塢運輸艦的戰系部分由中山科學院負責整合，船體具匿蹤設計，採用封閉式桅杆，在武器系統配備上，包括MK-75 76mm快砲、2座MK-15方陣近迫武器系統，以及兩座天劍二型所改裝的「海劍羚」防空飛彈。