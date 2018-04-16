發生815事件、仍發4.4月年終？ 中油：我們自評零分

2018-04-16 11:33

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部國營事業獎金目前正在審議中，由於油電糖水各事業體去年均有盈餘，目前評分均有4.4個月獎金，預計分別可得到平均33萬、31萬、29萬及27萬。由於去年發生815停電事件，油、電卻仍可領4.4個月，遭到抨擊。中油董事長戴謙今表示，中油已在自評分項目中，將與815相關全數列為零分，但因同仁努力工作，去年稅前盈餘仍有500多億元，希望能給予支持。

國營事業獎金目前正在進行考核程序，由於國營事業去年結算盈餘，油電糖水分別為500億、205億、台糖24.71億元、台水5.83億元，中油更刷新市場開放競爭以來紀錄，經濟部提送預料均可獲得4.4個月獎金，但仍須經行政院拍板，預計四家公司分別可得到平均33萬、31萬、29萬及27萬獎金。

由於去年發生815停電事件，油、電卻仍可獲得全額獎金，遭外界批評。中油董事長戴謙今表示，除再次針對815事件向外界致歉外，他也強調中油在年度自評中，均有將相關項目自評為零分，但因其他項目中同仁相當努力工作，去年稅前盈餘達500多億台幣，希望應予鼓勵的部分，國人也能給予支持。

經濟部長沈榮津說，國營事業年度獎金發放，國營會有一套固定機制，也會聘請外部專家小組進行審查，815部分的自評也有檢討，因此趨近於零，最主要的是經營績效盈餘部分。

至於社會觀感問題，沈榮津說，仍須要尊重審查機制，因均有聘請外部專家審查；相關報告將送至行政院，會尊重院裡的核定結果。