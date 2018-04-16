「新勇哥物語」稱法務部長紅衫軍出身 邱太三嗆講幹話

2018-04-16 10:04

〔記者林良昇／台北報導〕前總統陳水扁在臉書粉絲頁「新勇哥物語」屢發文評論時事，國民黨立委吳志揚今在立法院詢問法務部長邱太三，稱扁在測試底線，而且扁對邱特別有意見，認為邱是紅衫軍法律顧問出身，不會對他公平，邱反嗆「新勇哥物語」發文是在「講幹話」，他連理都不想理。

立院司法及法制委員會今邀邱太三進行專案報告，吳志揚在質詢時提到，陳水扁透過「新勇哥物語」在測試法務部底線，還透露5月4日去凱道參加凱達格蘭基金會的募款餐會，並說319槍擊案真相未明，沒有還給他公道，還預告520要到凱道為自己爭公道，詢問邱是否知情？

邱太三答詢指出，他知道相關報導，但陳水扁沒有提出申請，「我們也不知道真的假的」，法務部的基本立場是，保外就醫考量是依照專業醫生建議，上次也要求扁到另家醫院做檢查，醫院也是認為扁需要保外就醫。

吳志揚進一步詢問邱太三，陳水扁對邱好像特別有意見，「新勇哥物語」也說邱是紅衫軍法律顧問出身，不會對扁公平；邱反嗆那是「講幹話」，他沒有辦法回應，吳詢問邱，是否去粉絲頁留言反駁？邱則說，他連理都不想理了，怎麼會去粉絲頁留言。

對於陳水扁是否能繼續透過臉書表達意見，邱太三則說，該要求的法務部一定會要求扁，但是否能發臉書或在網路表達意見，會參考大法官第755、756號解釋，去做相關釐清。

邱太三也在答詢國民黨立委林德福質詢時強調，法務部不可能讓扁為所欲為，但是否撤銷扁的假釋，需要醫療專業處理，不是法務部長、矯正署長、台中監獄可以片面決定。