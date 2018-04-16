深澳重作環評否？李應元：環評有公信力 應尊重程序

2018-04-16 09:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕深澳電廠爭議延燒，針對有部分聲音認為環評程序應該重作，環保署長李應元今受訪時表示，深澳電廠整體污染量及電量都減少，當初才會通過。而環評雖然有時會出現爭議，但這是有公信力的制度，過程中讓利害關係人都得到尊重，有意見則可透過相關訴訟訴願制度處理，未來也會與社會慢慢溝通。

深澳電廠相關爭議今被排入立法院衛環會議程，包括環保署、經濟部、台電等單位都出席報告並接受質詢。李應元在會前受訪時說，環評在過去20幾年實踐的過程中，各種爭議都有，包括開發單位、環團都會有不滿，但各利害關係人都在過程中都會得到尊重，讓意見得到表達。

李應元認為，環評的實踐讓台灣環境相對好很多，雖然還不是完美，但制度公信力大家應該有信心，所以是不是就尊重環評程序，有意見的部分將來還有相關訴訟、訴願程序，過去很多環團都有提過相關訴訟程序。過去幾乎是每屆都有環評爭議，但是到最後大家都能蠻理性的，認為各方面都有受到考量尊重，或採取相關配套措施，應該算是還不錯的制度。

對於外界對深澳電廠的疑慮，李應元也解釋，此次的環差審議，先前的專案報告都有講過，包括硫氧化物從50ppm減到15ppm，氮氧化物從50ppm減到15ppm、懸浮微粒從25微克減到8微克，整體污染量已經減少；而總發電量也從80萬千瓦減為60萬千瓦，2部機組共計減少40萬千瓦。在海岸地區的影響，本來在番仔澳灣有煤倉、灰塘等，但都已完全取消，未來都在廠內未來都在廠內，在深澳灣中油專用油港區，對環境衝擊縮小，當初整個環評程序是這樣通過的。

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