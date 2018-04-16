反深澳燃煤電廠 居民立院抗議

反深澳電廠自救會群賢樓外抗議。（記者廖振輝攝）

2018-04-16 09:41

〔記者楊淳卉／台北報導〕深澳燃煤電廠通過環差後爭議不斷，立委劉建國、陳歐珀等人上週表態要求重啟環評，深澳所處選區時力立委黃國昌今也陪同地方自救會於立院前召開記者會，反對燃煤電廠興建，拒絕空污。地方自救會並發起連署，拒絕深澳電廠興建，號召居民捍衛北台灣居民共同健康。

反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強表示，自3月14深澳電廠環差通過之後，他共收集了400多份居民反對意見，瑞芳區34個里中，就有17位里長表達反對，其他17位里長還未表態；希望政府聽到在地聲音，而非憑環差報告和台電數據，且許多數據無法信服大眾下蓋燃煤電廠。

該選區時力立委黃國昌表示，台電說瑞芳鄉親、里長都贊成蓋深澳電廠，根本是胡說八道，混淆視聽。他批評，此次環保署草率以環差方式，用12年前的幽靈電廠當做比較基準，根本沒對大台北、宜蘭及桃園影響仔細評估。他想問環保署，到底憑什麼數據，宣稱此案對深澳灣生態不會產生負面影響？這是赤裸裸權力傲慢。

出席記者會的基隆市民表示，基隆市長未詢問在地意見，居民沒有收到任何通知，就把深澳電廠舊案拿出，讓人不能接受。瑞芳居民表示，天空是大家的，深澳燃煤電廠會造成嚴重空污，政府不要只會開源，而不會節流。