民進黨是否禮讓柯？選對會：不排除假投票

台北市長柯文哲（記者簡榮豐攝）

2018-04-16 06:23

五月啟動徵詢基層 安排黨內北市立委及議員參選人座談

〔記者楊淳卉、李欣芳、沈佩瑤／台北報導〕民進黨在下屆台北市長是否繼續禮讓市長柯文哲仍未決定。據悉，民進黨選對會五月起將安排座談會，與廿七名黨內北市議員參選人及黨內北市立委就此議題討論。選對會人士指出，如果大家不好公開表示意見，「不排除用假投票、匿名問卷方式進行」。

議題敏感 也可採匿名問卷方式

針對北市長佈局對全國縣市長選情影響，一名核心人士透露，黨內已分別詢問已獲提名參選縣市長人士的意見，「很多人檯面上都說民進黨要自己提名台北市長人選，但私下又說不要提名。」

黨內人士指出，民進黨要禮讓柯文哲或自提人選，都會有影響。他坦言，包括黨中央與各縣市長參選人，都會對北市不同佈局造成的影響進行民調，例如探討柯文哲年輕支持者較多，是否會影響縣市長選票。

黨內人士強調，若黨決定北市自己提名人選，衝擊的是全國選情，「要處理的是全國的問題」，若不提名，衝擊只會在台北。

選對會人士指出，與北市議員參選人溝通，會由選對會來安排辦座談會，但選對會不會主導是否提名。該人士也說，此議題相當敏感，如果大家不好公開表示意見，也不排除用假投票、匿名問卷方式進行，甚至會後可不公布參選人意見結果，只做為最後決定的依據。

民進黨內目前有立委姚文智、前副總統呂秀蓮爭取提名參選台北市長。姚文智訂於四月廿二日舉辦「四二二機蛋大遊行」，訴求廢松機及解決大巨蛋問題，要號召認為柯文哲市政做不好的選民站出來，表達對柯的不滿與憤怒。

選北市長？賴：現在有工作在推動

行政院長賴清德昨被詢及是否有意參選台北市長時表示，「我現在有我的工作在推動」，只要在任的一天，就全力推動自己的工作。「政務官永遠都是把今天當最後一天，要有這樣的決心與抱負，在崗位上全心全力把工作做好。」至於黨是否要自己推候選人參選台北市長？賴清德表示，這必須要由黨來決定。

由於總統府資政吳澧培曾鼓吹賴揆參選台北市長，對此，柯文哲昨表示，一年前還可以討論，賴清德現在都已經當行政院長了，「就不要鬧他了」。