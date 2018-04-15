柯建銘確定不選區域立委：我要告老還鄉了

2018-04-15 21:29

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘晚間在臉書以【傳承、交棒／信心、期待】為題，po文表示將交棒給新竹市議員鄭宏輝，由鄭參選下屆新竹市立委。至於未來會不會爭取不分區立委？柯建銘晚上受訪表示，「以後再說」，他並笑說「我要告老還鄉了！」

柯建銘臉書全文如下：

政治是一種艱難的工作，須有高度責任感、使命感，更須有理想性及熱情，能交給有此性格及認知的伙伴來承擔，其實就是「信心」、「期待」四個字的交付。

民進黨新竹市下屆（第十屆）市議員選舉登記已於4/13完成，資深議員沒登記的有：鄭正宗（6屆）、鄭宏輝（5屆）、吳秋穀（4屆），優秀新人輩出，可謂薪火相傳、世代交替，其中最為關鍵的是連任五屆（20年）即將轉換跑道參選下屆立委的鄭宏輝議員。

宏輝台大政治系、政研所（公共行政組）畢業，曾任前立委尤宏辦公室主任，後返鄉服務地方為我特助（1996），擔任民進黨新竹市黨部執行長、主委，1998年選上東區市議員，連任五屆，我個人選舉及陳前總統、蔡英文總統皆為新竹市總幹事，負責運籌帷幄、操盤、文宣及對外發言，戰力十足，理念邏輯清晰，是不可多得的戰將。

宏輝現為民進黨中常委、中央選對會成員，同時也是新竹市義消總隊總隊長、義消全國聯合總會副總會長（總會長是前立法院長王金平）

宏輝1996年在服務處當助理、2000年林市長智堅、2004年鄭美娟（現登記參選東區市議員），很感謝個人當立委期間，服務處皆靠他們三人撐起，任勞任怨、認真負責，解決任何地方疑難雜症，讓我無後顧之憂，同時磨練出成熟的政治人物應有的態度及視野。

2008年因我轉任不分區，改由宏輝選區域立委，那年民進黨情勢最差，大環境使然而敗選，今捲土重來亦已磨劍十年，更加成熟，20年民代磨練、服務，有中央、地方、立院、議會經歷，想起當年我無任何公職經驗即當立委，實不可同日而語，尤其這20年來新竹大小選戰，宏輝無役不與。個人每遇政治上難決、難判時，最後諮詢對象就聽宏輝意見，結果事後卻發現他的判斷往往是對的，這是我所佩服之處。

該是交棒的時候了，非宏輝莫屬，千里馬必在曠野馳騁，有信心，更有期待。但看老柯之老臉，多多支持，合十感恩！ 老柯頓首