選情激烈最後衝刺 民進黨議員初選 紛找老將拜票

陳俞融在市長林佳龍陪同下掃街拜票。（記者蔡淑媛攝）

2018-04-15 22:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台中市議員初選電話民調即將開跑，中西區選情激烈，現任議員江肇國及新人陳俞融和黃守達三人搶兩席名額，今天趕在選前最後一個週日衝刺，都打出告急催票，紛紛找來重量級人物陪同掃街拜票，江請來高雄市長候選人陳其邁站台、陳找市長林佳龍助選，黃也有立院副院長蔡其昌助陣。

陳其邁今日陪同江肇國車隊掃街時表示，黨中央的初選新規定，導致「新人笑、舊人哭」的局面，高雄這次有兩名現任議員，被新人擠下落馬，現任毫無優勢可言；江肇國也說，這次沒有參選經驗的新人最多可在初選加權20%，尋求連任的路實在非常危險，目前選情陷入危機，拜託鄉親搶救。

前台中市長張溫鷹的女兒陳俞融今天從早到晚馬不停蹄拜票，市長林佳龍、法醫高大成、立委蔡易餘、蘇治芬陸續陪同登戰車掃街，林佳龍讚陳是前民進黨國際事務部副主任，中西區要振興、活化，需要國際觀光大使；立委蘇治芬二度到台中助選，她說兩人都是「政二代」，母親蘇洪月嬌跟張溫鷹都是早期為台灣民主共同奮戰的勇敢女性，她跟俞融對延續台灣民主有共同的使命感與責任感。

立委黃國書力挺的黃守達今天在蔡其昌陪同下掃街，黃國書、鄭運鵬、鍾佳濱也都站台掃街助選，稱黃沒有背影，和他一樣從助理做起「就像我過去二十幾歲當助理到做院長，憑藉自己努力，專業，出來服務社會，參與政治！」他也強調，新人參選加權並非直接加20％，是民調數字乘1.2，如果民調數字很低，加權後還是很低。他說明，制度設計上，這是給新人加以鼓勵，但這鼓勵並不巨大。