下屆新竹市區域立委交棒鄭宏輝 柯建銘將轉任不分區

2018-04-15 21:02

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨立院黨團總召柯建銘晚間在臉書上宣布，將由新竹市議員鄭宏輝接下他的棒子，參選下屆新竹市立委，據了解柯建銘將轉任不分區立委。

柯建銘晚間在臉書以【傳承、交棒／信心、期待】為題，表示將由連任五屆市議員（20年）的鄭宏輝接下他的棒子，轉換跑道參選下屆立委。

柯建銘介紹鄭宏輝是台大政治系、政研所（公共行政組）畢業，曾任前立委尤宏辦公室主任，後返鄉服務地方為柯建銘特助，擔任過民進黨新竹市黨部執行長、主委，1998年選上東區市議員，連任五屆，柯建銘個人選舉及阿扁、小英總統選戰皆為新竹市總幹事，負責運籌帷幄、操盤、文宣及對外發言，戰力十足，理念邏輯清晰，是不可多得的戰將，現為民進黨中常委、中央選對會成員，同時也是新竹市義消總隊總隊長、義消全國聯合總會副總會長。

鄭宏輝1996年在他服務處當助理、2000年則是現任市長林智堅接棒，他很感謝擔任立委期間，服務處皆靠這些年輕助理撐起，任勞任怨、認真負責，解決任何地方疑難雜症，讓他無後顧之憂，同時磨練出成熟的政治人物應有的態度及視野。

柯建銘說「該是交棒的時候了，非宏輝莫屬，千里馬必在曠野馳騁，有信心，更有期待。但看老柯之老臉，多多支持，合十感恩！ 老柯頓首！」