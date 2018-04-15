何敏誠選情告急 蘇貞昌義氣相助

2018-04-15 21:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕民進黨台中市議員初選民調明天登場，第11選區（東區、南區）將提名3席，除何敏誠、鄭功進及邱素貞爭取連任外，新人翁俊楠也來勢洶洶。原本低調應戰的何敏誠今天說，剛接獲前行政院長蘇貞昌主動傳來的支持簡訊，他將主動出擊。

市議員第11選區本屆應選4席，民進黨提名3席揮出全壘打，下屆選舉因人口激增，可望由4席增至5席，民進黨維持平盤提名3席。除了現任議員何敏誠、鄭功進及邱素貞外，新人翁俊楠也捲土重來，4搶3局面，老將、新人都同樣有輸不得壓力。

民進黨台中市議員黨內初選，下星期一（16日）到星期五（20日）晚間展開，多位參選人為拉抬人氣，請出重量級政治人物現身站台，或以錄影錄音方式，希望市民愛屋及烏。老將何敏誠原本低調應戰，今天卻意外接獲前行政院長蘇貞昌主動傳來的支持簡訊。

何敏誠指出，蘇貞昌於簡訊中拜託各位台中鄉親，務必唯一支持長期為台中擘劃市政、堅持不做秀的何敏誠議員。他很感謝蘇院長的肯定，也因為蘇院長這通簡訊，他決定改變策略主動出擊。

何敏誠表示，最近不少黨員同志常上媒體，有人用林市長的聲音推銷自己、有人用蔡副院長的聲音告急，他默默耕耘卻因此產生初選危機，可說是台灣俗諺中所稱「仙拼仙，害死猴齊天」。他只好用沙啞的聲音繼續拜託大家，讓他有機會再為大台中盡力。