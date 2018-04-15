政院：政府「維持現狀」的兩岸政策立場一致

2018-04-15 19:50

〔記者李欣芳／台北報導〕坦言自己是務實台獨工作者的行政院長賴清德今天提出「3個務實、6個工作方向」引發外界矚目，行政院今晚發布新聞稿，指賴清德下午再特別表示，有關兩岸關係的部分，主要在釐清日前遭扭曲內容。至於在兩岸政策上，政府的立場一致，就是「維持現狀」。

行政院發言人徐國勇今晚表示，賴院長與媒體談話提到所謂的「務實」包含3方面，第1，務實就是台灣是一個主權獨立的國家，「不必另外宣布台灣獨立」。第2，務實是台灣的前途只有2300萬人可以決定，其他人都不行。第3，賴院長接任行政院長，率領行政團隊建設國家、發展經濟、壯大台灣，讓國人選擇台灣、支持台灣。

徐國勇說，賴清德提到具體的工作內容有6個方向，第1是鞏固、捍衛國家的主權；第2是維護台灣自由、民主、人權的生活方式；第3是捍衛國人決定自己前途的權利、選擇的權利；第4是發展經濟、壯大台灣，讓國人安居樂業；第5是自信的展開兩岸的交流，求同存異，藉由交流增進彼此的了解、理解，諒解與和解，維持兩岸的和平發展。第6是台灣身為國際的一員，也應該跟日本、韓國、美國等亞太區域，共同維護亞太區域的和平安全。

徐國勇表示，希望外界勿刻意引申賴院長談話，以避免扭曲原意，造成不必要的誤解。