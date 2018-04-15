南市議員綠營初選短兵相接！各尋靠山背書力挺

南市南區、安平區市議員參選人林士傑（右二）舉行大型政見說明造勢會。（圖：林士傑之友會提供）

2018-04-15 20:03

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市議員初選進入最後短兵相接的白熱化階段，今天南區、安平區市議員初選多位參選人都各自舉行造勢活動，林士傑找來市長參選人黃偉哲力挺；王育貞有賴清德子弟兵相助；鄭光哲與林志文不約而同請立委陳亭妃出馬陪同掃街拜票。

現任台南市商會理事長的林士傑，此次角逐市議員黨內初選動作極大，展現志在必得的決心，今天下午，他在安平區永華路舉行大型政見說明會造勢活動，參與民眾上千人。獲得民進黨提名的南市長參選人黃偉哲現身正面力挺林，黃偉哲說，林士傑是有行動力的年輕人，請選民在即將到來的初選民調支持、送林進議會協助監督市政。

本身是南區灣裡永寧里長的王育貞，過去與前里長夫婿林順忠一直是賴清德擔任南市長時的南區重要基層力量，王也投入市議員初選，今天，王育貞在灣裡活動中心召開基層座談會，除了黃偉哲，賴系兵馬的立委林俊憲、市議員林宜瑾、王錦德、陸美祈、東區市議員參選人蔡筱薇等多位地方要角出面相助王育貞。

同樣參選南區、安平區市議員初選的參選人林志文、鄭光哲，因兩人與立委陳亭妃體系交好，14日，陳亭妃在林志文好棒棒志工團隊陪同下出動車隊在南區、安平區大街小巷拜票，爭取民眾支持，沿路受到民眾熱烈歡迎。

今天上午，陳亭妃又陪市議員參選人鄭光哲到安平市場及金華市場發放口罩文宣拜票；下午以車隊遊行方式在安平區及南區拜票。民眾回響熱絡，許多陳亭妃支持者特地上前握手合照，表達力挺意向。