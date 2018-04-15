民進黨市議員初選 台中明起展開民調

2018-04-15 19:03

〔記者黃鐘山／台中報導〕民進黨台中市議員黨內初選，14個選區有8區需要進行民調決定提名人選，今天是選前最後一天，不論現任議員或新人，都卯足全力衝刺，但有趣的是，各陣營均異口同聲籲請鄉親「顧電話」、「唯一支持…」、「守住關鍵一席」。

民進黨台中市黨部說，台中市議員選舉14個選區（不含原民區）中，有8區需進行民調，明起一連5天（16日到20日），每天上午以抽籤方式選出選區、當晚進行民調，隔天約在中午時分公布結果。

需進行民調的選區為︰第4選區（豐原、后里）4搶3、第6選區（西屯）4搶3、第8選區（北屯）4搶3、第9選區（北區）3搶2、第10選區（中區、西區）3搶2、第11選區（東區、南區）4搶3、第12選區（太平）4搶2、第13選區（大里、霧峰）5搶4。

今天選前最後衝刺，參選人紛紛走進市場，或在路口鞠躬揮手、或以車隊掃街、或請來大咖加持、或者深入巷弄拜訪，當然也不會放過網路、簡訊等方式，全力爭取鄉親支持，並籲請鄉親「守住關鍵一席」。

而民調是透過市內電話進行，各參選人闡述不同政見、理念之餘，也異口同聲呼籲鄉親們明晚開始：「要回家顧在電話旁、接到電話要記得回答唯一支持（參選人名），要完整回答完民調問題，民調才有效…」。